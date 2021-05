Tra Chieti e Ascoli il ricordo della vittoria di Binda del 1933

Il Giro passa sui colli e sulle montagne marchigiane, con due tappe che rievocano anche il mito di Alfredo Binda, campione varesino dei tempi dei campionissimi.

Era il 18 maggio 1933: il Binda da Cittiglio, all’apice della sua carriera, conquistò la decima tappa, 158 km tra Chieti e Ascoli, frazione (per quei tempi) relativamente breve e agevole. Quel giorno riuscì solo in volata ad avere la meglio su Domenico Piemontesi e sul francese Fernand Cornez.

Proprio Ascoli e Chieti sono le città toccate dalla sesta e settima tappa del Giro, oggi e domani. A differenza dei tempi di Binda, in cui l’arrivo era in centro città, quest’anno la frazione si conclude in quota, al Passo San Giacomo, inedita salita con Gpm di seconda categoria.

Nella tappa di domani, venerdì, Chieti sarà invece sede del Gpm di giornata, di quarta categoria.

Tornando al Binda del 1933, in quel giro il ciclista di Cittiglio – in maglia Legnano – conquistò ben sei tappe e la classifica finale, battendo il fiammingo Demuysere e il novarese Domenico Piemontesi.

Il 28 maggio 1933 indossò per l’ultima volta la Maglia Rosa: la vittoria finale del Giro fu in assoluto l’ultima grande vittoria del campione.

SPECIALE GIRO D’ITALIA

In collaborazione con Bieffe Cicli e con La Bottega del Romeo