Consigli per il tuo spazio verde

La Primavera e l’Estate si avvicinano e il giardino o il balcone di casa propria diventano sempre più fondamentali per sfruttare una bella giornata all’aperto e, perché no, anche ospitare eventuali amici o parenti in visita.

Di seguito, vogliamo darti alcune idee per abbellire e rendere più confortevole il tuo spazio verde.

Innanzi tutto, se la tua casa o il tuo balcone confinano con uno spazio un po’ “angusto” o una visuale non proprio di tuo gradimento, ti consigliamo l’uso di pannelli recinzione.

Al giorno d’oggi ne esistono tantissimi, in diverse misure, colori e in costi. Potrai trovarli online o anche nei negozi di giardinaggio o centri commerciali.

Un tipo di recinzione attualmente molto in voga e anche economicamente accessibile è quella “a mosaico”. Risulta molto scenica, di design e non costa un prezzo eccessivo.

Questo tipo di recinzione è fatta di materiale leggero, resistente alle intemperie e potrai comprare dei “fermi” per tenere saldo il tuo pannello. È utile soprattutto per abbellire una zona della propria casa, non per creare una vera e propria divisione con il vicino di casa.

Le recinzioni possono costare indicativamente dai 60 euro ad oltre 500 euro. La differenza di costo è dovuta principalmente al tipo di uso a cui la recinzione sarà destinata, dalla misura, dalla stabilità e dal tipo di materiale con cui è stata realizzata.

Veniamo ora al relax nel tuo angolo verde. A tal proposito divanetti e sdraio sono fortemente consigliati! I divanetti sono sicuramente scenici; mentre le sdraio risultano al contempo eleganti e pratiche per le belle giornate di sole.

Per sdraio possiamo intendere sia quelle a “seduta”, in cui sostanzialmente non stenderai le gambe; sia i veri e propri lettini. In particolare, con questi ultimi, potrai stenderti regolando l’altezza dello schienale, caratteristica presente anche nelle sdraio “a seduta” di buona qualità.

Consigliamo l’acquisto di lettini dotati anche di parasole, in modo da goderti la giornata soleggiata in completo relax e si consiglia in aggiunta, l’acquisto di sdraio/lettini con eventuale cuscino regolabile per la testa.

Entrambe le soluzioni, sdraio “a seduta” e lettino, prevedono eventualmente l’acquisto di un materassino imbottito su cui sdraiarsi.

Risulterà molto comodo, infatti, per passarci qualche ora senza affaticare la schiena o assumere strane posizioni. Una volta utilizzato il materassino, inoltre, potrai portarlo direttamente in casa e riporlo nel cassetto per evitare che si sporchi. In questo modo, sarà già pronto per il prossimo utilizzo e qualora fosse necessario, potrai utilizzare la lavatrice per lavarlo in assoluta tranquillità.

Infine, in vista delle cene estive rigorosamente all’aperto, si consiglia l’utilizzo di luci luminose, anche colorate. Le luci, sempre presenti nei film romantici, creeranno sicuramente una atmosfera intima e confortevole e valorizzeranno il vostro balcone o giardino, che sia in città o in campagna.

Esistono tantissime tipologie di luci: a led, a pile a presa di corrente e troverete online soluzioni sicuramente sceniche ed economiche.

E ora, cosa aspettiamo? Andiamo a preparare il nostro spazio verde. Con questi semplici consigli potrete già stupire amici e parenti. Il successo è assicurato!