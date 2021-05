Ecco che cosa fa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In questo video Emiliano Barile, Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, intervenuto al presidio di Fiom, Fim e Uil davanti alla Prefettura di Varese per protestare contro la tragica morte dell’operaio avvenuta il 5 maggio a Busto Arsizio.

In base alla legge 626/1994 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Viene eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti nell’azienda.