Cos’è questa cosa che parlano tutti degli Ufo

Metti un ex presidente degli Stati Uniti che si lascia andare a qualche confidenza, metti l’annuncio della prossima pubblicazione di un rapporto ufficiale sul tema ed è subito psicosi da Ufo. O almeno, titoli di parecchi giornali. Ma cosa c’è di vero?

Intanto, tutto è partito da un’intervista rilasciata da Barack Obama a James Corden, comico britannico che negli Stati Uniti conduce il Late Late Show. Una trasmissione, per gli appassionati del genere, che ricorda il Late Night Show di David Letterman. O, per venire a frequenze televisive nostrane, EPPC con Alessandro Cattelan su Sky. Insomma, un contesto molto leggero. Si aggiunga poi che l’ex inquilino della Casa Bianca, smessi i panni istituzionali, ha dimostrato di essere una persona che sa stare allo scherzo e il risultato è questo:

Quindi no, Obama non ha ammesso che l’uomo ha incontrato gli alieni e il governo degli Stati Uniti lo nasconde al mondo. Questo rimane pane per i complottisti. Quello che invece è certo è che nel mese di giugno le agenzie di intelligence americana presenteranno al Congresso un report sugli Uaf, ovvero i fenomeni aerei non identificati. Una sigla che ha sostituito Ufo, troppo legata alla fantascienza.

Un rapporto che elencherà i casi di avvistamento di oggetti volanti non identificati. E che hanno colpito gli osservatori perché «si muovevano secondo schemi difficili da spiegare», come afferma nel video lo stesso Obama in un momento di ritrovata serietà. Quindi sì, qualche notizia c’è. Ma l’entusiasmo di alcuni titoli è decisamente esagerato.

