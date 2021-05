Dal lago a Cazzago Brabbia “spuntano” due siluri

Sfiletta ogni mattina pesce persico e “gardon” in riva al lago a Cazzago Brabbia. Luigi Giorgetti, il “Negus” è uno degli ultimi pescatori rimasti e dopo una vita passata a gettare le reti nel Lago di Varese nulla, probabilmente, lo sorprende più. Nemmeno questi due pesci siluro giganti che stamattina, giovedì 13 maggio, sono finiti nella rete.

I siluri sono grandi divoratori di pesci di lago e quindi non possono essere ributtati in acqua. Qualcuno, dice il Negus, li mangia ma vanno cucinati quando la loro dimensione è ancora accettabile e non supera i due chili. Insomma, non è certo un pesce commerciabile. Una volta pescato, quindi, si butta via. Meglio molto meglio l’umile gardon. (la foto è di Pietro Parola)