Con DAZN basta un solo abbonamento per seguire la Serie A

Su DAZN si potranno seguire tutte le partite della prossima stagione della Serie A

Solo su DAZN si potranno seguire tutti le partite della prossima stagione della Serie A con un unico abbonamento. Il colosso dello streaming sportivo si è infatti aggiudicato i diritti per le intere stagioni della Serie A per il triennio 2021-2024, scegliendo TIM come partner tecnologico per la distribuzione in Italia, rendendo disponibili i contenuti sportivi anche su TIMVISION.

DAZN ha acquisito i diritti delle prossime stagioni di Serie A dopo una lunga corsa contro SKY e trasmetterà tutti gli incontri, a differenza di SKY che dopo il ricorso al Tribunale di Milano, si è aggiudicato il pacchetto 2 che permetterà alla pay-tv di trasmettere tre a ogni giornata: la sfida del sabato sera, l’anticipo di domenica e il posticipo di lunedì, in co-esclusiva con DAZN.

Con DAZN basterà un unico abbonamento per seguire tutta la stagione di Serie A

Con DAZN basterà un unico abbonamento ai tifosi di calcio per seguire tutti gli incontri della prossima stagione, inclusi i tre match in co-esclusiva con SKY, che saranno gli unici contenuti presenti sulla pay-tv. Gli abbonati SKY infatti potranno seguire solo i tre incontri del sabato sera, anticipo e posticipo, che la piattaforma si è aggiudicata alla cifra di 87,5 milioni di euro di media a stagione, a differenza degli abbonati di DAZN che si è aggiudicato sia il pacchetto 1 che 3, per 840 milioni di euro e trasmetterà le stagioni complete in streaming avvalendosi della copertura Ultrabroadband di TIM.

TIM infatti supporterà il passaggio delle trasmissioni da satellite a piattaforme di streaming grazie all’implementazione della rete su tutta Italia, in cui l’operatore TIM ha reso pronte all’accesso UBB il 90% delle linee sul paese.

Dal satellite allo streaming, una nuova esperienza d’intrattenimento con DAZN e TIM

Appoggiandosi a TIM per la trasmissione delle partite in streaming, DAZN fornirà ai propri clienti una nuova esperienza d’intrattenimento, al contempo TIM potrà proporre su TIMVISION un catalogo di contenuti sportivi esclusivi attraverso offerte riservate ai propri clienti.

Il passaggio allo streaming consentirà anche a DAZN, assieme a TIM e alle istituzioni, di contrastare il fenomeno della pirateria, rendendo le trasmissioni delle partite più sicure.