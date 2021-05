Dieci trasmissioni e Radio Traccia festeggia

Il 20 marzo 2021 sono iniziate le trasmissioni della web-radio RadioTraccia, che il 22 maggio ha raggiunto il traguardo della decima trasmissione.

Nell’ultima puntata di sabato scorso, quindi, si è celebrato l’importante traguardo. Inizialmente si era pensato a un evento in presenza ma le condizioni meteorologiche hanno consigliato di rinviare a momenti migliori. Così, anche per la decina puntata ognuno è andato in onda da casa propria.

Durante le nove trasmissioni già andate in onda, la web-radio si è occupata di numerosi argomenti attraverso varie rubriche. Le rubriche fisse sono Pantarei, che si occupa di filosofia, Bar Sport, che si occupa di sport e curiosità sul mondo dello sport, El Rincòn de la profe, che si occupa di viaggi in Spagna e Adolescenti indipendenti, che tratta i problemi degli adolescenti in chiave psicologica.

L’idea della web radio è del professor Luigi Rutigliani, mentre il direttore è Marco Filomena, studente di Scienze della Comunicazione dell’Università dell’Insubria.