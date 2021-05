Eseguita l’autopsia sul corpo di Christian Martinelli, l’operaio di Sesto Calende morto sul lavoro

Si è svolta questa mattina l’autopsia sul corpo di Christian Martinelli, l’operaio della Bandera morto nel sito produttivo di via del Roccolo mercoledì scorso, a causa di un incidente mentre lavorava ad una fresa. Gli esiti si potranno conoscere nei prossimi giorni.

L’incarico di esaminare la salma dell’uomo è stato affidato, da parte del pm Susanna Molteni, al medico legale Matteo Moretti mentre i consulenti di parte sono Luigi Demori per la famiglia di Christian e Arnaldo Migliorini per la Bandera. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto dal sostituto procuratore figurano sei indagati.

Una volta conclusi gli accertamenti, dunque, i familiari potranno organizzare le esequie per il loro congiunto, ennesima vittima in un Paese che conta quasi due eventi tragici al giorno nei luoghi di lavoro.