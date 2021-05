GallaQuiz e SamarateQuiz, il gioco è sulle pagine facebook locali

«Quanto pesa la ciotola di riso?». Il modello è un po’ quello dei quiz in tv, anche se la dimensione locale ricorda quasi certe vecchie trasmissioni Rai che si muovevano da una piazza all’altra d’Italia.

Sono i quiz delle pagine facebook locali, pensati prima di tutto come strumento di intrattenimento comunitario. Non mancano esempi in giro per l’Italia: qui vicino il primo è stato il “Gallaquiz”, lanciato da Sei di Gallarate se ® e diventato – prima della pandemia un appuntamento fisso molto seguito.

Il quiz va in onda in diretta, con una domanda che (spesso) chiedeva di quantificare qualcosa che si vedeva nell’immagine. Le risposte venivano proposte nei commenti, si vinceva non denaro (ovviamente non sarebbe possibile) ma prodotti, che sia un vassoio di pasticcini o un trattamento di bellezza. Il gioco è proposto anche come forma di sostegno al commercio locale, appunto strettamente in connessione con la comunità di riferimento della pagina. E senza corrispettivo economico per la pagina facebook: negozi e attività aderenti s’impegnavano a fare donazioni ad associazioni no profit e benefiche del territorio.

Prima della pandemia il format aveva avuto particolare successo, alcuni dei quiz settimanali erano stati partecipatissimi e anche sempre più curati dal punto di vista della “regia”, con tanto di improbabili vesti “sceniche”.

La pagina facebook Sei di Gallarate se… ® ha ripreso le “trasmissioni” settimana scorsa, con quiz sul peso di una ciotolona di pokè in un nuovo esercizio cittadino.

In un periodo un po’ di faticosa uscita dalla pandemia, viene ora proposto anche come incentivo a uscire di casa e a aiutare chi riparte (oltre 700 i commenti).

Nel frattempo il format si è allargato alla vicina Samarate, con analoga iniziativa della pagina Sei di Samarate se…: «La partecipazione a Samaratequiz – si legge on line – è libera e aperta a tutte le attività commerciali e produttive. Tutti i membri del gruppo possono partecipare al gioco rispondendo pubblicamente alle domande».

La pagina samaratese ha mutuato le modalità da quella di Gallarate, con pieno accordo tra gli amministratori dei due gruppi. La prima sperimentazione samaratese ha visto protagonista una cesta di pane dal prestinaio locale.E c’è un interesse anche da parte di una terza pagina della zona.