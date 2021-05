Gli alunni dell’I.S.I.S. Città di Luino incontrano “Hardware Upgrade“

Durante i mesi di aprile e maggio 2021, gli alunni del triennio di indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté” hanno incontrato Paolo Emilio Corsini, direttore (CEO and Editor in chief) di Hardware Upgrade (https://www.hwupgrade.it), testata giornalistica on line dedicata alla tecnologia, nota a livello nazionale e internazionale, fondata nel 1997.

Il direttore Corsini, in collegamento on line con gli alunni, ha presentato l’attività svolta da Hardware Upgrade, il sito italiano sulla tecnologia, un’attività a 360 gradi capace di discutere con professionalità e competenza di argomenti che vanno dall’hardware al mobile, dalla fotografia alla domotica, dall’automotive ai videogiochi.

Il contributo di Paolo Emilio Corsini però non è stato solo di carattere informativo. Il direttore di Hardware Upgrade infatti ha voluto parlare agli alunni anche in modo educativo, al fine di stimolare e motivare i ragazzi ad una maggiore responsabilità nell’essere protagonisti attivi, seri e puntuali nel proprio percorso di studi.

Testimoniandolo con il racconto del suo percorso personale, Corsini ha sottolineato in che modo l’impegno e la passione permettono a chiunque di raggiungere ottimi livelli professionali, soprattutto se accompagnati dal personale approfondimento di tutto ciò che può contribuire alla propria formazione: dallo studio delle lingue, del marketing e della promozione imprenditoriale all’apertura nei confronti di tutti i settori in cui l’informatica è presente (appunto la domotica, l’automotive, ma anche la medicina o la pubblica amministrazione sempre più digitalizzate).

Gli incontri sono stati organizzati dai docenti del gruppo di lavoro “Partecipazione studenti” dell’I.S.I.S. “Città di Luino. C. Volonté”, che approfitta per ringraziare Hardware Upgrade e il suo direttore Corsini nel desiderio di una ulteriore e proficua collaborazione in favore dei “nostri futuri informatici”.