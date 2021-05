Da Hiroshima a Maccagno: un albero della pace a scuola

Un albero della pace per la scuola media. Giovedì 20 Maggio alle ore 14.30 nei pressi della scuola secondaria “Leonardo da Vinci” di Maccagno con Pino e Veddasca, si terrà la piantumazione di un ginkgo nato dai semi degli alberi bombardati a Hiroshima.

Sono 170, in 55 località in un raggio di 2 km dall’epicentro dello scoppio dell’ordigno atomico del 6 Agosto 1945 a Hiroshima, gli A- Bombed Tree, gli alberi bombardati. Sono i testimoni viventi della forza della Natura che va oltre l’incredibile devastazione nucleare.

Ogni anno in autunno, grazie all’aiuto di volontari e botanici, vengono raccolti i semi che poi verranno spediti con certificazione fitosanitaria dall’Orto Botanico di Hiroshima. Sono ormai 20 i Paesi che hanno adottato i semi della Pace e le piantine vengono affidate a chi le curerà con attenzione e amore.

Quest’anno, in collaborazione con il GIM e l’Amministrazione comunale, l’iniziativa è stata accolta presso la scuola secondaria che in tal modo si impegna a trasmettere un profondo messaggio di Pace, in un momento tanto delicato della nostra vita, sconvolta dalla pandemia.

In caso di maltempo la piantumazione sarà rimandata al giorno 27 maggio, stessa ora.