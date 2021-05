Incendio alla Canottieri di Ispra, Vigili del Fuoco in azione

Un incendio sta interessando oggi, domenica, la sede dei canottieri di Ispra in via Riviera. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 16 di oggi, domenica, partendo dalle sterpaglie attorno alla sede ma presto si sono diffuse alla struttura. I Vigili del Fuoco stanno operando pompando anche l’acqua del lago. Non ci sono segnalazioni di persone coinvolte, per il momento. (seguono aggiornamenti)