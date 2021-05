A Induno Olona un cittadino su 4 ha ricevuto il vaccino, uno su 10 anche il richiamo

Sono 24 i casi di cittadini attualmente positivi al Covid ad Induno Olona, con tre nuovi casi e una guarigione registrati ieri.

Nell’aggiornamento alla cittadinanza, il sindaco Marco Cavallin fa il punto anche sulle vaccinazioni: «Alla data del 4 maggio, circa un nostro concittadino ogni quattro ha ricevuto la prima dose, ma appena uno su dieci può dirsi completamente immunizzato dopo aver fatto anche il richiamo».

Cavallin ha rinnovato l’invito alla prudenza: «La campagna vaccinale prosegue spedita ma siamo ancora ben lontani dalla soglia che gli esperti definiscono “immunità di gregge” e che, sola, ci può garantire una ragionevole sicurezza, consentendoci il tanto sospirato ritorno alla normalità. Restiamo allora prudenti e restino prudenti anche coloro che hanno ricevuto la sola prima dose di vaccino, indossiamo sempre la mascherina in presenza di persone che non siano nostri conviventi, evitiamo ogni occasione di assembramento. Poche regole, sempre le stesse, ma sempre preziose per vincere il virus».