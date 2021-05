Innovazione di Free TON nell’universo DeFi

Una delle più grandi parole chiave che vedrete nella sfera delle criptovalute è DeFi, un termine abbreviato per finanza decentralizzata. Questo termine comprende tutti i servizi finanziari peer to peer su blockchain pubbliche. Precedentemente noto come “finanza aperta”, questo comprende molte applicazioni finanziarie nello spazio blockchain, e mira a sconvolgere l’attuale sistema finanziario. Pensate a istituzioni decentralizzate, senza bisogno di torri d’avorio a Wall Street, senza stipendi gonfiati dei banchieri, senza costi generali inutili. C’è un potenziale illimitato di libertà ed equità, accessibile a chiunque abbia un computer e una connessione internet. In definitiva, gli sviluppi futuri del mercato DeFi significheranno che tutti i dati saranno sicuri e completamente privati.

La DeFi è stata ispirata e nata dalla blockchain, la tecnologia dietro Bitcoin. Dopo qualche riflessione, la blockchain non è affatto una nuova tecnologia. Blockchain è solo la combinazione di vecchie tecnologie sicure messe insieme e applicate in una nuova direzione. Questa unione di internet, crittografia con chiavi private e il protocollo della blockchain introduce un’innovazione nel modo in cui le informazioni vengono registrate e distribuite. Non è più necessaria una terza parte per facilitare gli accordi. Questa rivoluzione nelle transazioni non riguarderà solo gli acquisti diretti, ma eliminerà gli intermediari dalle varie transazioni che incontriamo anche quotidianamente. Rimuovere la necessità di questi intermediari cambierà l’investment banking, il commercial banking, le compagnie di assicurazione, i broker assicurativi e altro ancora.

Questo dà all’utente una vera libertà di accedere immediatamente ai servizi di cui ha bisogno.

Attualmente, tutte le attività di finanza decentralizzata si svolgono su Ethereum, la seconda piattaforma di criptovalute al mondo, grazie alla sua flessibilità e facilità d’uso. L’innovazione nella DeFi si sta muovendo ad un ritmo fantastico. Uno dei nuovi concetti messi in atto è noto come yield farming. In parole povere, lo yield farming è qualsiasi iniziativa per mettere al lavoro i propri asset crypto al fine di ricevere i più alti rendimenti possibili su questi asset. Uno dei modi più nuovi per ottenere profitti dal farming si trova nella rete Ethereum utilizzando il bridge Free TON – Ethereum. Gli utenti possono fornire token al DEX (exchange decentralizzato) o al pool di liquidità del bridge. I pool di liquidità sono smart contract che hanno token bloccati nei loro conti. I pool di liquidità sono utilizzati da un DEX (exchange decentralizzato) per mantenere l’attività di trading e la liquidità dei token. Quando vengono inseriti in un exchange decentralizzato, congelano temporaneamente i token. Mentre sono congelati, i token sono disponibili per il trading degli altri utenti nel sistema, il che permette a questi token di eseguire costantemente operazioni, senza aspettare che una specifica valuta faccia la sua comparsa.

Ci sono molti vantaggi nell’usare il bridge Ethereum – Free TON. È aperto, non è necessario richiedere alcuna forma di servizio. Non dovete mai fornire il vostro nome, o qualsiasi tipo di informazione personale. La velocità è incredibile, grazie allo sharding dinamico integrato in Free TON. Questo fornisce non solo velocità, ma prestazioni incredibili che sono più che sufficienti per supportare qualsiasi tipo di transazione. Free TON ha il suo intero sistema progettato in Smart Contract. Questo significa che quasi ogni logica può essere liberamente implementata, non importa la sua complessità.

Il primo bridge è stato sviluppato tra Free TON ed Ethereum da Broxus. Altri ponti sono attualmente in sviluppo tra Bitcoin, Polkadot e altri. Un movimento apparentemente magico sta avvenendo nel sistema finanziario aperto, portando il denaro e l’accesso a tutti online. La funzionalità del denaro cambierà davanti ai nostri occhi. È difficile immaginare quali nuove innovazioni si verificheranno quando il potere di creare servizi finanziari diventerà decentralizzato e una vera meritocrazia.