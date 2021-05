Lavori di asfaltatura sulla ss 336 della Malpensa

Anas ha programmato gli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale in tratti saltuari, dal km 0,000 al km 9,000 e dal km 18,400 al km 21,000, comprese le contro strade e dal km 0,000 al km 2,120 della statale 336/dir in entrambi i sensi di marcia.

A partire da questa sera, mercoledì, alle ore 21 e fino alle 5 del giorno successivo, la statale 336 verrà chiusa al traffico dal km 1,100 al km 10,900 per tratti di lunghezza massima di 1 km, su corsia di marcia, corsia di sorpasso, alternativamente. Inoltre, per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, verranno istituiti dei restringimenti di carreggiata secondo le seguenti modalità:

dal km 0,400 al km 0,600, uscita Cassano Magnago – Busto Arsizio, su complanare

dal km 0,900 al km 1,000, direzione Malpensa, su complanare

dal km 2,400 al km 2,500, Gallarate Est, su svincolo in uscita

Le lavorazioni proseguiranno fino al 21 maggio ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.