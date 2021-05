Con le riaperture, la Lega torna in piazza

Con le progressive riaperture la Lega, che ha da sempre nel suo dna il radicamento tra la gente, torna tra le piazze e sarà presente con una serie di gazebi nei comuni di tutta la provincia per incontrare i cittadini.

«La Lega torna in piazza – annuncia il Referente provinciale Stefano Gualandris – con le riaperture i nostri militanti saranno presenti in tutte le piazze della provincia per il tesseramento e per incontrare la gente. Siamo un Movimento territoriale ed i nostri militanti, onorevoli, consiglieri regionali e provinciali saranno a disposizione ai gazebi per ascoltare le domande e raccogliere le istanze dei nostri concittadini».

I gazebi della lega si svolgeranno nei due prossimi fine settimana: sabato 22 e domenica 23 maggio, e sabato 29 e domenica 30 maggio.