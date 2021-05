Luciano Pistoletti è segretario di Lega SPI-Cgil di Luino

Il Comitato direttivo della Lega SPI-CGIL di Luino ha eletto all’unanimità Luciano Pistoletti Segretario di Lega SPI.

Luciano Pistoletti sostituisce Antonio Testori, il quale ha completato il doppio mandato. Pistoletti ha una lunga militanza di delegato Fiom in Aermacchi, oggi Leonardo, dove si è sempre occupato di pratiche previdenziali.

Ora inizia per lui una nuova esperienza nella lega di Luino e siamo certi che saprà ricoprire questo nuovo incarico con competenza ed entusiasmo.

Lega SPI-CGIL ha ringraziato Testori per l’impegno e i risultati raggiunti in questi anni, certi che continuerà la sua preziosa collaborazione con la lega.