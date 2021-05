A Luino il 2 giugno battesimo civico per i diciottenni a Palazzo Verbania

L’Amministrazione comunale ha organizzato per il prossimo 2 giugno alle 10.30, presso Palazzo Verbania, il battesimo civico dei giovani luinesi che hanno compiuto o compiranno 18 anni quest’anno.

La celebrazione si terrà in forma ridotta e statica a seguito delle note restrittive imposte dal protocollo anti Covid.

E’ importante celebrare uno dei traguardi più importanti e significativi della vita, quello in cui si diventa cittadini a pieno titolo, responsabili e partecipi della vita civile, sociale e politica della nazione, consapevoli dei propri diritti e doveri.

Con l’occasione i ragazzi riceveranno una copia della Costituzione della Repubblica e la bandiera tricolore.

«Abbiamo scelto il 2 giugno perché è la Festa della nostra Repubblica, così come è una grande festa per un ragazzo o ragazza compiere 18 anni. E’ l’inizio della vita civica, e oltre al diritto di voto nascono le responsabilità dovute all’acquisto della capacità di agire. Diventare un giovane adulto in un anno così sofferto come quello attuale, segnato da una pandemia non ancora sconfitta, non è certo facile, ma ci permette di sperare che senso civico e partecipazione siano ancora più sentiti» commenta la vice Sindaca Antonella Sonnessa.