A Maccagno il “weekend dei numeri 1“

FranceSport e @foly81_gk organizzano, presso il Campo Comunale di Maccagno, “il weekend dei numeri 1”, in collaborazione con “Scuola Portieri Uno Bologna“.

Due giornate, sabato 26 e domenica 27 giugno, dedicate alla formazione di preparatori di portieri, rispettivamente tenute dai relatori e allenatori professionisti Fabrizio Ferron, Marco Roccati, Marco Franceschetti e Roberto Folisi.

Nella giornata del 26 giugno intitolata “master di aggiornamento per preparatori di portiere”, verranno insegnati i gesti tecnici, la metodologia, l’organizzazione e lo sviluppo del lavoro, a cura dei relatori Fabrizio Ferron e Marco Roccati.

Dalle 9.30 alle 17.30 si svolgerà il corso di aggiornamento Domenica 27 giugno invece, dalle 9:30 alle 17:00, si terranno gli allenamenti per portieri: allenamenti aperti a portieri di ogni età per passare la giornata “da numero 1”, tenuta dagli allenatori Fabrizio Ferron, Marco Roccati, Marco Franceschetti e Roberto Folisi. Entrambe le giornate sono a pagamento. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15 giugno 2021. Per iscriversi foly81@libero.it