Marco Viscardi è il nuovo segretario del Pd di Tradate

Marco Viscardi è il nuovo segretario del circolo di Tradate del Partito democratico.

Da oltre un anno il circolo tradatese era privo di una guida. Una situazione di criticità stata acuita dalla pandemia che ha impedito agli iscritti al circolo di ritrovarsi con la consueta regolarità e soprattutto ha reso molto difficile l’organizzazione di un congresso per l’elezione di un nuovo segretario.

Per questo motivo il direttivo del circolo, dopo aver avviato delle consultazioni informali a distanza con gli iscritti, ha deciso all’unanimità di nominare al suo interno un nuovo segretario che possa guidare il Partito democratico a Tradate fino alla scadenza naturale del mandato del precedente segretario dimissionario.

Oltre alla nomina del neo segretario Marco Viscardi, è stato confermato tesoriere Antonio Furci.

«Il circolo ha deciso di ufficializzare tale scelta nella settimana compresa tra il 25 Aprile e il 1° Maggio, due date particolarmente significative per noi e da cui intendiamo ripartire per rilanciare l’attività del Pd sul territorio, i valori della Resistenza e delle libertà democratiche da un lato ed il diritto ad un lavoro dignitoso per tutti dall’altro – spiegano i coordinati del circolo tradatese – Il Circolo in questo biennio si pone l’obiettivo di riacquistare centralità nel centrosinistra ed attrattività nei confronti di tutte quelle forze civiche che non si riconoscono nel consolidato schema di potere leghista a Tradate. Lo abbiamo già dimostrato in passato, battere la destra e dare alla nostra città un’alternativa credibile è possibile. Per farlo però dobbiamo ritrovare l’entusiasmo, la fiducia e l’unità che ci avevano portato a cogliere una splendida vittoria alle ammnistrative del 2012».

«Riteniamo che un Pd forte, presente sul territorio, organizzato e propositivo sia condizione necessaria, seppur non sufficiente, per tornare a far vincere il centrosinistra a Tradate. Pertanto, in questi due anni ci impegneremo per fare rete sul territorio tradatese e porteremo avanti le tematiche a noi care: diritto al lavoro, vicinanza ai più deboli, iniziative culturali, attenzione al mondo della scuola e tutela dell’ambiente. Lavoriamo per essere pronti, perché il domani si costruisce oggi».

Viscardi ha 42 anni e dal 2012 vive a Tradate con la moglie e le due figlie. E’ iscritto al Partito democratico dalla sua fondazione ed è stato consigliere comunale a Malnate, città in cui viveva precedentemente.