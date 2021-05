Nuovo medico e isole salvapedone, il quartiere di Belforte a Varese si riunisce online

Il Consiglio di Quartiere 7, che copre l’ambito rionale di Belforte e Cascina Mentasti, si ritrova virtualmente martedì 1 giugno alle ore 20.45, sulla piattaforma Zoom. Per collegarsi, scrivere una mail a consiglioquartiere7@comune.varese.it Sarà possibile ricevere le credenziali di accesso per partecipare alla riunione.

L’occasione servirà da un lato a presentare quanto fatto sinora e, dall’altro, ad ascoltare i cittadini per raccoglierne istanze e richieste da analizzare ed eventualmente trasferire agli enti istituzionali competenti.

Del resto a Belforte non sono mancate le novità negli ultimi mesi, anche grazie al contributo che lo stesso Consiglio – con le sue limitate possibilità – ha potuto dare incanalando le segnalazioni dei cittadini attraverso gli opportuni canali. Ad esempio, si sono avuti riscontri positivi al “Documento per la mobilità pedonale” presentato dal Consiglio qualche mese fa: oggi, infatti, due attraversamenti pedonali piuttosto critici del viale Belforte (all’altezza della rotonda Carrefour) sono stati messi in sicurezza con delle isole salvapedoni e l’auspicio dei consiglieri è che, presto, un intervento similare coinvolga anche il passaggio pedonale davanti alla farmacia, teatro di numerosi sinistri.

Non solo: di recente è stato riaperto al passaggio pedonale il cavalcavia di fianco alla chiesa del Lazzaretto ed è stata modificata la viabilità in via Feltre, dove il doppio senso di marcia e la sosta ai lati causavano spesso situazioni pericolose.

Infine, ma non meno importante, l’azione che il Consiglio di Quartiere ha svolto in merito alla questione della mancanza di un medico di base rionale, dopo il rapido pensionamento di due professionisti: Comune di Varese ed ATS sono infatti riusciti a giungere ad una soluzione a questo annoso problema, trovando la preziosa disponibilità del dottor Andrea Montonati. Peraltro, anche giovedì prossimo 3 giugno (dalle 9 alle 12) sarà possibile, presso lo studio di viale Belforte 72, effettuare le pratiche di cambio medico, grazie alla collaborazione del personale comunale.

Di questo e di altro si potrà dunque parlare martedì sera, nel corso della riunione pubblica.