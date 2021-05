A metà giugno casting a Cittiglio per una nuova “sit-com” targata Valcuvia

Valcuvia terra di “sit-com“. Dopo le produzioni degli scorsi anni (vedi “LoveSofà” e “Tipi da DPCM”) e complice la voglia di ripartenza, il regista Emanuele Mattana di Cuveglio sta lavorando a nuovi progetti che prevedono una location particolare: un bar.

E proprio in un bar sabato 12 giugno presso il Perry Caffé di Cittiglio, dalle ore 19:00 alle 21:30 si svolgeranno dei casting per selezionare comparse e figuranti per una nuova sitcom tv prodotta da EMProductions che sarà poi trasmessa dal canale Telesettelaghi.

I casting sono aperti a entrambi i sessi senza limiti di etá. I minori di anni 18 dovranno essere accompagnati da un adulto.

Chi sarà selezionato sarà contattato poi direttamente dallo staff di EMProductions. Non é prevista retribuzione per chi sarà selezionato.

Per informazioni o partecipare ai casting a distanza si potrà inoltrare la propria candidatura scrivendo a info@emproductions.it

LA SITCOM

La serie tv sará girata nel corso dei mesi di giugno/luglio proprio al bar Perry Caffé, che sarà la location ufficiale della stessa e narra la vicenda di due fratelli residenti in Valcuvia in cui il maggiore é un assessore che intende fare la prossima campagna elettorale puntando a diventare sindaco, ma teme ormai l’evidente “politicamente corretto”, e il fratello più piccolo é un parroco piuttosto “alternativo” del paese. I due si incontrano al bar per un aperitivo e scambio di opinioni.