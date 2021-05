Da metà maggio la sperimentazione dei test salivari nelle scuole

Partirà a metà maggio la sperimentazione dei test salivari nelle scuole del Varesotto. ATS Insubria sta definendo gli ultimi accordi con l’Ufficio scolastico varesino per individuare i plessi dove effettuare i test e verificare i passaggi necessari così da essere pronti dal settembre prossimo.

Attualmente, il processo è alla fase di studio: l’Asst Sette Laghi, unica azienda sul territorio, si è offerta di processare quelli che si presenteranno come dei “lecca lecca” da tenere in bocca per qualche minuto e poi inserire in una provetta. Il modello è da definire e la sperimentazione servirà proprio a individuare la procedura standard: « È chiaro – ha spiegato il direttore sanitario di ATS Insubria Giuseppe Catanoso – che non si può prevedere un’indagine a tappeto su tutta la popolazione studentesca, anche limitandola al primo ciclo. Definiremo il modello da applicare. Inoltre ricordiamo che il test è in attesa della validazione Ministeriale. Al momento è previsto quello molecolare ma i cui tempi di processazione sono lunghi. Sarebbe auspicabile che si arrivasse alla validazione anche di quello antigenico».

L’andamento epidemiologico nelle scuole è migliorato rispetto alla scorsa settimana: ci sono stati 93 nuovi positivi di cui 13 al ciclo dell’infanzia, 28 alla primaria, 21 alle medie e 31 alle superiori. Rimane alto il numero di studenti e docenti in quarantena: 208 nell’infanzia, 630 alla primaria, 467 alle medie e 711 alle superiori. Solo in due scuole, nei territori di Varese e Como, sono stati individuati dei focolai.