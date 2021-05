Navigare in barca a vela: le coste italiane viste dal mare

La bella stagione è dietro le porte e c’è chi già sogna le vacanze. L’Italia non è solo la terra dell’ottimo cibo e del buon vino ma è anche uno dei Paesi più amati dai turisti di tutto il mondo. Un concentrato di storia, cultura, arte, tradizioni e migliaia di chilometri di costa che vengono letteralmente prese d’assalto durante il periodo estivo, grazie alle splendide e variegate spiagge e al mare cristallino. E c’è chi al richiamo del mare proprio non riesce a resistere. L’emozione di svegliarsi ogni mattina in un porto diverso, farsi cullare dalle onde e poi perdersi guardando il tramonto sono emozioni indescrivibili per chi le ha vissute e continua a viverle scegliendo ogni anno di trascorrere le vacanze su una barca a vela o a motore.

È opportuno ricordare che nonostante si tratti di imbarcazioni con caratteristiche differenti e che offrono due diverse esperienze, la prima decisamente più wild e sportiva mentre la seconda sicuramente più comoda, per la conduzione di entrambe viene richiesta la patente nautica se ci allontana per più di sei miglia dalla costa. Prima di scoprire i luoghi più belli dove poter navigare in Italia è importante capire le differenze basilari tra una scuola di vela e una scuola nautica.

La differenza tra una scuola di vela e una scuola nautica

Come già anticipato chiunque decida di spingersi oltre le sei miglia dalla costa, che si trovi alla conduzione di una barca a vela oppure di una a motore, deve necessariamente essere in possesso di una patente nautica. In Italia sono tantissime le scuole che propongono dei corsi per imparare a condurre imbarcazioni sia a vela che a motore e permettere ai candidati di raggiungere l’idoneità per il superamento degli esami ai fini del conseguimento della patente. la patente nautica con la scuola nautica Vivere La Vela di Milano è semplice e veloce da conseguire grazie ad un team di docenti altamente qualificati e allo svolgimento di corsi che, adattandosi alle esigenze di ogni singolo iscritto, vengono svolti sia in modalità classica che full-immersion.

Vivere la Vela è una realtà con più di 50 istruttori e 2 basi nautiche strategiche :

Base mare a Marina di Fezzano (Golfo La Spezia)-

Base lago a Domaso (alto Lago di Como)

Da quasi 40 anni offre molteplici servizi: dalla formazione necessaria per il conseguimento della patente nautica alla scuola di vela passando per le regate, le crociere estive, le giornate al lago e i weekend al mare.

Nel capoluogo meneghino, in Via Don G. Andreoli n. 27, vengono invece tenuti corsi e vari incontri infrasettimanali sugli argomenti più disparati e tutti attinenti al fantastico mondo della navigazione e del mare.

Vivere la Vela è un’eccellente scuola nautica e di vela, è bene però ricordare che non tutte le scuole di vela sono anche scuole nautiche. Le prime impartiscono corsi di vari livelli destinati a bambini, ragazzi e adulti che vogliono avere un primo approccio con il mondo della navigazione a vela oppure, avendo già acquisito esperienza, vogliono approfondire le loro conoscenze. Le scuole nautiche invece impartiscono corsi per il conseguimento della patente nautica finalizzata alla navigazione di natanti a vela o a motore entro le 12 miglia dalla costa e senza limiti. I singoli corsi preparano al superamento di un esame teorico e pratico che si sostiene in una sola mattinata al termine della quale viene, previo superamento delle prove, rilasciata la patente nautica.

Navigare in Italia: i luoghi più belli dove fare vela

Le coste italiane sono tra le più belle al mondo: specchi d’acqua cristallina e paesaggi mozzafiato di cui si può godere a 360° gradi solo se li si osserva da una prospettiva diversa: quella del mare. L’Italia, grazie al suo clima tipicamente mediterraneo, è un vero paradiso per la nautica. Scopriamo insieme i luoghi più belli in cui navigare, almeno una volta nella vita. La costiera amalfitana è una delle coste più mozzafiato d’Europa con costiere frastagliate che si tuffano a picco nel mare cristallino. Il borgo dell’antica Repubblica Marinara è all’altezza del paesaggio circostante. Proseguendo sempre sulla costa Campana, a poche miglia da Amalfi, troviamo l’affascinante Sorrento, la pittoresca Positano e la raffinata Ravello.

Un vero velista mediterraneo non può non visitare l’Arcipelago della Maddalena, un paradiso protetto da un ampio Parco Nazionale dove il vento non manca mai. La Sardegna, in generale, comunque offre bellissime coste e paesaggi suggestivi agli amanti della navigazione: dalla Costa Smeralda ad Alghero. Procedendo verso sud troviamo poi la Sicilia, lunga ma molto diversa ed eterogenea. La costa che da San Vito lo Capo porta a Milazzo racchiude meravigliose scogliere, spiagge di sabbia bianca e sottilissima, città stupende come Palermo e Cefalù e quattro grandi golfi nei quali e sempre possibile trovare un riparo sicuro.

Altra Regione che consente uscite in barca alla scoperta di meravigliosi paesaggi è la Liguria: da Sanremo alle mitiche Cinque Terre passando per Genova e Portofino.

Ricordiamo inoltre le magiche atmosfere lagunari di Venezia. Partendo da Chioggia si può far rotta verso Venezia costeggiando Pellestrina e San Piero in Volta fino a raggiungere il bacino di San Marco. Risalendo il Canale della Giudecca si procede poi verso Sant’Elena, Burano, la bellissima Torcello e Sant’Erasmo. L’Italia è uno dei Paesi che offre migliaia di chilometri di coste tra le più belle e suggestive al mondo per poter navigare in barca a vela e vivere emozioni indimenticabili. Senza contare i tantissimi laghi in cui poter fare piacevoli escursioni come il Lago di Garda, il Lago Maggiore, il Lago d’Iseo e quello di Como.