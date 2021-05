Officina di Cura Urbana: “Vogliamo luoghi belli da vivere, non più vuoti”

Officina di Cura Urbana si presenta alla città di Gallarate. E lo fa (venerdì alle 18) con un momento all’aperto, fisico, in uno spazio anche simbolico: tra piazzetta Guenzati e via Manzoni, lo spazio da cui l’amministrazione comunale ha rimosso le panchine poche settimane fa.

«Una panchina è in grado di essere molto di più di quello che si possa pensare da subito: è aggregazione, scambio, accoglienza e molto altro. Le panchine facilitano la permanenza in una città che abbia voglia di ascoltare e dare spazio» sottolineano quelli della lista civica della sinistra.

È evidente che la prospettiva indicata – dalla scelta del luogo – è alternativa alle scelte dell’amministrazione Cassani: «Riteniamo che il decoro di Gallarate si esprima anche donando alla comunità luoghi belli da vivere e non creando vuoto e privazione. Oggi siamo qui per riappropriarci tutti insieme della nostra città, raccontandovi come ce la immaginiamo e ascoltando le vostre idee»

Officina di Cura Urbana si è proposta come nuova lista della sinistra ambientalista, che fin qui ha messo al centro ambiente, salute e diritti come temi centrali. È la “ala sinistra” della coalizione che sostiene Margherita Silvestrini.

L’incontro di venerdì 21 maggio è in programma alle 18, in piazza Guenzati. «Un momento per ascoltare, uno per raccontare. Un momento per abitare uno spazio immaginando una Gallarate migliore».