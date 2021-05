Da Orino ad Azzate, da Varese a Ispra: il triathlon dei rifiuti degli atleti dell’Oxygen

«Il triathlon dei rifiuti è il modo in cui abbiamo deciso di dimostrare l’amore che abbiamo per il nostro territorio». Da Orino a Azzate, da Varese ad Ispra, da Caldana al Sacro Monte: per un intero weekend gli atleti dell’Oxygen Triathlon hanno raccolto rifiuti durante gli allenamenti di corsa e di bici, non tralasciando i diversi laghi del territorio.

Galleria fotografica Triathlon dei rifiuti degli atleti Oxygen 4 di 7

Nato dall’esempio dell’atleta Jens, decine di atleti e le loro famiglie hanno ripulito le strade, i sentieri e le spiagge in una vera e propria caccia al rifiuto. Per i rifiuti più ingombranti, sono stati attivati i Comuni in modo da sollecitarne la rimozione.

Marco Mazzara, presidente dell’Oxygen Triathlon di Ispra, commenta così lo straordinario weekend: «Avremmo voluto organizzare una raccolta comune, ma viste le attuali restrizioni abbiamo preferito non creare assembramenti. In ogni caso la partecipazione dei nostri atleti e delle loro famiglie ci ha sorpreso e siamo sicuri non sarà un momento isolato ma continuerà ancora come una buona prassi da ripetere periodicamente».