Il nuovo parcheggio di Brezzo di Bedero frutto di una donazione di privati

La strada è la via Canonica, a pochissima distanza dall’ex oratorio delle Orsoline, a Brezzo di Bedero e la notizia riguarda il fatto che proprio nei dintorni un terreno un tempo privato è stato messo a disposizione della collettività.

Galleria fotografica Il terreno donato diventa un parcheggio 4 di 6

La storia comincia nel 2008 quando il signor Aldo Passera e gli eredi di Guido Passera hanno manifestato l’intenzione di donare al Comune di Brezzo di Bedero il proprio terreno in via Canonica .

Nel 2011, morto anche Aldo la famiglia dà seguito ai propositi e gli eredi confermano la volontà di donare il terreno alla collettività, e quindi con delibera Consigliare del marzo 2015 il Comune ha accettato la donazione.

«Per giungere alla donazione, atto pubblico da stipulare presso un notaio , l’attuale amministrazione eletta nel giugno del 2016 s’accorge che la documentazione catastale non è aggiornata .

Difficoltoso è stato anche trovare gli indirizzi degli eredi di cui una parte residente a Bergamo e che non intendendo venire in luogo , anche per la presenza di una persona anziana , hanno firmato una Procura speciale a donare», spiega il sindaco Maria Grazia Campagnani.

Alla fine nel 2019 tutti i documenti necessari sono stati raccolti e consegnati al notaio per l’atto di donazione.

«Il terreno donato così generosamente dagli eredi Passera è ora diventato un posteggio a servizio della Comunità ed esiste già un progetto per renderlo migliore», ha concluso il sindaco di Brezzo di Bedero, che nelle foto inviate a Varesenews illustra coi rendering come verrà l’opera finale.