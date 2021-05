Playout, la volata costa caro alla Robur in gara1

Non comincia nel migliore dei modi il primo turno di playout per la Robur et Fides Varese nel campionato di Serie B di basket. I gialloblu hanno infatti perso 70-62 la Gara1 della serie con i siciliani di Torrenova e ora sono attesi dal secondo match – martedì 18, ore 16 – sempre in trasferta.

Il risultato finale ha le sembianze dell’occasione mancata per la Coelsanus, che dopo un avvio diesel ha preso campo e coraggio e si è anche messa in testa arrivando ad avere anche sette lunghezze di vantaggio. Il tutto nonostante una situazione resa difficile dalle assenze di Allegretti, Hidalgo e Ivanaj e dall’infortunio che ha messo fuori gioco anche Antonelli dopo una manciata di minuti.

Coach Saibene ha trovato ottime cose in attacco da Maruca e Trentini, 16 e 14 punti, e così la Robur è riuscita a restare in piena corsa per il successo sino agli ultimi minuti. A decidere però la contesa a favore della Fidelia è stato il capitano dei padroni di casa, Vincenzo Di Viccaro, autore di sette punti in due possessi (!) con due triple – la prima con fallo – intervallate da un errore di Maruca. Un minibreak decisivo quando ormai le due squadre stavano vedendo lo striscione d’arrivo, con la Coelsanus che non ha avuto tempo di recuperare.

Ora quindi i gialloblu si preparano al secondo match, sempre a Torrenova, prima che la serie si sposti a Varese. L’impresa – se anche Antonelli dovesse dare forfait – sembra difficile ma è necessario che la Coelsanus provi a strappare un punto esterno per provare poi a capitalizzare gli incontri al Campus.