Raffica di furti in centro a Luino

Quattro colpi in una notte, fra domenica e lunedì scorsi in centro a Luino.

Lo fanno sapere i carabinieri che stanno indagando sulla raffica di tentativi di effrazione e asportazioni che si sono consumati in una notte nella città sul Verbano molto probabilmente dalla stessa mano.

Le indagini sono in corso, rese particolarmente difficili dall’assenza di sistemi di video sorveglianza, in una notte particolarmente buia perché le zone scelte sono risultate essere scarsamente illuminate.

Sono stati aperti con effrazione due garage in via Umberto Giordano – fatto rubricato come tentato furto – , mentre risultano asportati i fondi cassa di due attività.