Ritrovata a Como l’auto di Riccardo Giuliani, scomparso da Busto Arsizio

Nella giornata di ieri è stata ritrovata a Como l’auto di Riccardo Giuliani, il 35enne di Busto Arsizio scomparso il 24 aprile scorso. Una troupe di “Chi l’ha visto” è arrivata sul posto per mostrare le operazioni di rimozione dell’auto e l’inviato della nota trasmissione televisiva che si occupa di scomparsi, ha raccontato che all’interno della vettura sono stati ritrovati gli effetti personali del ragazzo.

Il ritrovamento si è reso possibile proprio grazie ad un telespettatore della trasmissione che ha avvisato i Carabinieri che ora stanno cercando altre tracce in un boschetto vicino al luogo in cui da diversi giorni era parcheggiata la vettura. Nei giorni scorsi il padre era comparso in tv proprio per lanciare un appello al ragazzo che non dà notizie di sè da tre settimane.