Sbandano davanti ai carabinieri in borghese a Buscate, arrestati per spaccio di droga

Una manovra azzardata li ha messi nei guai. Così due giovani di 20 e 23 anni sono finiti in manette ieri (lunedì) per detenzione di sostanza stupefacente. La scena si svolge a Buscate dove due carabinieri in borghese del Nucleo Operativo di Abbiategrasso stavano recuperando una vettura, insieme all’operaio della ditta di rimozione quando l’auto con a bordo i due giovani sbanda pericolosamente proprio all’altezza del carro attrezzi, rischiando di investire l’addetto al recupero (che ha poi presentato querela).

L’uomo segnala il fatto ai due carabinieri che si mettono all’inseguimento della Fiat Punto con a bordo i due. Dopo alcuni km vengono fermati e dalla perquisizione della vettura salta fuori della marijuana. Il successivo accertamento a casa dei due gli fa guadagnare anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale poichè provano in tutti i modi ad evitare la perquisizione domiciliare tra spintoni, insulti e minacce.

In casa i militari hanno trovato oltre 300 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana oltre a 115 grammi di piantine in fase di essiccazione e materiale per la coltivazione e il confezionamento della sostanza. Per loro è stata celebrata un processo con rito direttissimo questa mattina dal quale sono usciti con la convalida dell’arresto e la condanna.