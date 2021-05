Scola: “Difficile che continui a giocare dopo le Olimpiadi”

Luis Scola è vicino al ritiro, anche se la decisione finale avverrà soltanto durante l’estate. Lo spiega lo stesso argentino in una conferenza con i giornalisti varesini che abitualmente seguono la Openjobmetis.

Il campione, che ha 41 anni compiuti, spiega però di avere dato disponibilità per restare accanto alla Pallacanestro Varese. L’idea di restare all’interno della società piace molto a Scola che durante l’estate rimarrà in contatto con i dirigenti biancorossi in caso ci fosse bisogno di confronti o opinioni.

All’argentino interessa anche un eventuale coinvolgimento a livello di quote societarie (ma esclude che con lui ci siano Zanetti, Cambiasso o altri calciatori), sottolineando però che un percorso simile sarà più lungo anche per via di una serie di passaggi tecnici. Di questo se ne parlerà da settembre in avanti.

