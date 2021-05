Scontro tra auto e moto a Busto Arsizio, un ragazzo di 26 anni in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 28 maggio a Busto Arsizio.

Poco dopo le 18.30, per cause che i rilievi e le testimonianze permetteranno di accertare, un’auto e una moto si sono scontrate in via Tagliamento. Il motociclista è caduto a terra, ed è stato soccorso dal personale di due ambulanze.

Il ferito è un ragazzo di 26 anni, trasportato in codice giallo all’Ospedale di Busto Arsizio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Varese e la Polizia locale di Busto Arsizio.