Serate del Cai Varese, con Marco Colombo si parla di tracce di animali

Proseguono le serate in compagnia del Cai Varese. Mercoledì 12 maggio (ore 21.00) l’appuntamento è con il naturalista, fotografo e divulgatore scientifico Marco Colombo.

Tema della serata sarà “Le tracce di animali”: Le tracce sono la prima forma di incontro con gli animali selvatici. Spesso elusivi e schivi, non si mostrano ai nostri occhi, ma lasciano dietro di sé orme, cacche, raspate e ossa. Di chi saranno le impronte con zoccoli sul greto del fiume? A chi apparterrà questo cranio dai denti appuntiti? Chi ha scavato questa piccola tana nel terreno? L’interpretazione ed il riconoscimento delle tracce sono fondamentali per capire quali animali si muovano in una certa zona, quali percorsi frequentino, e come riuscire ad avvistarli più facilmente. Durante questa conferenza vedremo alcune delle principali tracce incontrabili nei nostri boschi.

Il link per l’incontro: https://us02web.zoom.us/j/81020135288?pwd=cVVvelFGUElKVkNuMXFSVnVpT2ZEUT09