Silvio Sperzani nominato amministratore unico di Aria

Il dottor Silvio Sperzani è il nuovo amministratore unico di Aria spa. L’incarico è stato ratificato oggi dalla Regione Lombardia attraverso l’approvazione di una delibera della Giunta che ne prevede la nomina.

Milanese, laureato alla Bocconi in Economia aziendale ha lavorato per Enel e Capitalia. Attualmente è a capo del digital engagement di Be Group.

La sua nomina arriva dopo l’azzeramento dei vertici deciso dal presidente Attilio Fontana in seguito ai problemi verificatisi con il portale per la prenotazione dei vaccini, andato in tilt pochi minuti dopo l’attivazione, all’inizio della campagna vaccinale. L’incidente, che svelò i gravi problemi di gestione della società informatica di Regione Lombardia, già coinvolta nell’inchiesta su una partita di camici prima venduti e poi trasformati in donazione dal cognato del presidente della Regione.

Al manager milanese l’arduo compito di risollevare le sorti della spa.