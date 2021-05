Simone Miele punta al podio al Rally del Salento

Seconda puntata stagionale per il Campionato Italiano WRC di rally: gli sfidanti per questa corona tricolore si danno appuntamento in provincia di Lecce dove nel fine settimana è in programma il 53° Rally del Salento. Un competizione che vede al via anche due piloti varesotti, Simone Miele – in lizza per la classifica assoluta – e Marco Oldani che proverà a fare risultato in classe R3C.

Miele è da diverse stagioni uno dei massimi protagonisti del CIWRC e quest’anno è partito con uno “zero” all’Isola d’Elba che lo costringerà a dare il massimo tra i muretti a secco e gli uliveti salentini. Strade che al 32enne di Olgiate Olona piacciono, come dimostra il terzo posto colto nel 2019 insieme al luinese Roberto Mometti, confermato navigatore anche per questa volta.

A disposizione dell’equipaggio varesotto ci sarà la Citroen Ds3 Wrc della DreamOne Racing, una delle quattro vetture della massima classe presenti sulle strade leccesi. Le altre sono in mano a Luca Pedersoli (anch’egli su Ds3) e a Corrado e Luigi Fontana con le due Hyundai i20. Oltre a questo poker, per la vittoria finale bisognerà tenere conto anche di alcuni piloti in lizza con le R5 a partire da Luca Rossetti (Hyundai i20) e Andrea Carella (Skoda Fabia) che tallonano in classifica il leader del campionato Pedersoli: il primo è tra i favoriti assoluti, il secondo può tranquillamente inserirsi ai piani alti.

Allo start della gara pugliese ci sarà anche un altro equipaggio della nostra provincia, quello formato da Marco Oldani e Pietro D’Agostino a bordo di una Renault Clio di classe R3C allestita dalla SDM Racing. Oldani, che ha esperienze nel mondiale, quest’anno ha scelto di iscriversi al CIWRC e punta non tanto a una vittoria di classe (solo due vetture iscritte) ma a misurarsi con una due ruote motrici contro avversari delle classi superiori.

La gara salentina scatterà venerdì sera con la prova spettacolo prevista sulla Pista Salentina nei pressi delle spiagge del mar Ionio. Sabato le altre otto prove speciali: tre i giri sui tratti “Palombara” e “Ciolo”, due quelle nei dintorni dello splendido borgo di Specchia. Arrivo previsto alla Pista Salentina intorno alle 19 di sabato sera dopo quasi 97 chilometri di tratti cronometrati.