Tesori nel verde urbano: aiuole, parchi e altri rifugi preziosi per api e insetti amici

Giovedì 27 maggio alle 17.30, Sistema Olona e l’Istituto Oikos con la collaborazione di amministrazioni comunali, associazioni e parchi del territorio, propongono un incontro online per parlare di verde urbano e biodiversità per il benessere del territorio e delle sue comunità.

L’incontro, intitolato “Il verde urbano come risorsa per il territorio” vuole essere un momento di approfondimento sulla gestione del verde pubblico, anche in funzione del potenziamento del “capitale naturale” e della biodiversità.

Stefania Mazzaracca dell’Istituto Oikos presenterà i progetti in corso da parte dell’Istituto in collaborazione con diverse realtà del territorio, come il progetto Campo APErto, per la tutela e la diffusione delle api e degli insetti impollinatori.

Se ne parlerà con Paolo Lassini, autore del manuale “Spunti per una gestione sostenibile del verde urbano” che è possibile scaricare qui, e con Barbara Raimondi, autrice del manuale “Il verde urbano come rifugio e fonte di alimentazione per gli insetti impollinatori”.

Modera l’incontro Lorenzo Baio di Legambiente Lombardia.

Per partecipare, bisogna iscriversi a questo link oppure scrivere alla mail: lorenzo.baio@legambientelombardia.it