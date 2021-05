Tre premi e una menzione speciale agli alunni “green” della Settembrini

Grandi soddisfazioni questa settimana per gli alunni della primaria di Velate Settembrini (IC Varese 3) che si sono aggiudicati tre premi di cui due regionali e uno nazionale grazie ai lavori dedicati alla cura e al rispetto della natura e della biodiversità realizzati nell’ambito del progetto Green School.

SEMI AMBASCIATORI DI BIODIVERSITA’

Particolarmente entusiasmante per gli alunni delle classi prima e seconda essere riusciti ad aggiudicarsi il primo premio in ex aequo nella categoria Baby al concorso “Semi ambasciatori di biodiversità” promosso da AreaParchi e Regione Lombardia. Il riconoscimento (una gita di classe in uno dei parchi regionali lombardi) è arrivato grazie a due ebook elaborati dai bambini.

“Penelope e l’albero di mele” è il lavoro degli alunni di prima che con i loro disegni e testi hanno creato una storia in cui la crescita di un albero di mele è paragonata a quella di un bambino nella pancia della mamma “insegnandoci che esseri umani e piante hanno lo stesso bisogno di amore per crescere e di quanto sia importante prendersi cura dei semi che sono scrigni di vita”, si legge nella motivazione.

“Muoviti! Muoviti!“ è invece il titolo dell’ebook preparato dai compagni della seconda della Settembrini per raccontare dei lunghi viaggi dei semi “dimostrando che condividere e ricambiare l’aiuto che ci viene offerto nel crescere è fondamentale per il benessere dell’ambiente di cui tutti facciamo parte”, recita la motivazione.

Ma Area Parchi ha riconosciuto una menzione speciale anche al lavoro dei bambini di 4^, che hanno raccontato in un video il lavoro svolto, in collaborazione con il Parco del Campo dei Fiori, nella riserva del Lago di Ganna per il suo un ricco ecosistema fatto di piante acquatiche e boschive, messo a dura prova dall‘incendio della Martica del 2019. “Molte piante sono rinate dimostrando grande resilienza, come resilienti sono stati i bambini in questo periodo di covid“, spiegano le maestre, premiate assieme ai bambini con una pianta donata da Ersaf (partner del concorso) che troverà casa nel giardino della scuola.

IL GIOCO DELLE ENERGIE SOSTENIBILI

Di grande prestigio anche il secondo posto nella categoria “scuole primarie” ottenuto dalla classe 5^ della Settembrini al concorso EnergiAscuolA bandito da A2A e cui hanno partecipato 580 classi da tutta Italia. Premiata in questo caso l’inventiva dei ragazzi di Velate per aver inventato un gioco da tavola in cui i giocatori, scegliendo diverse iniziative virtuose dal punto di vista energetico, possono accumulare punti e vincere la partita della sostenibilità. Un gioco divertente e molto educativo, anche per gli adulti che vale alla scuola 800 euro da reinvestire in iniziative Green.