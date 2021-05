Tre regioni in zona bianca, ecco le nuove regole

Da oggi, 31 maggio, tre regioni italiane passano in zona bianca: sono Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia.

La Sardegna è passata da zona bianca a marzo, ad arancione per poi diventare rossa. Ora torna bianca, per le altre due regioni invece si tratta della prima volta.

Per entrare in zona bianca occorre che si registrino per tre settimane consecutive 50 contagi per 100mila abitanti. Il resto dell’Italia potrebbe colorarsi tutta di bianco entro la fine del mese di giugno.

In base alle nuove linee guida delle Regioni, nelle zone bianche viene abolito il coprifuoco e gli unici obblighi da rispettare sono indossare la mascherina e mantenere il distanziamento personale. Sono riaperte tutte le attività economiche, salta il limite di quattro persone al tavolo al ristorante. Resta l’obbligo di green pass – che certifica due dosi di vaccino, test negativo nelle 48 ore prima o guarigione dal Covid – per gli ospiti di matrimoni, battesimi e comunioni. Incognita discoteche. Le tre regioni entrate in zona bianca stanno pensando a una riapertura parziale: i locali saranno autorizzati solo per i servizi di bar e ristorante, ma non è possibile ballare in pista.

Tutte le nuove regole delle zone bianche sono riportate tra le FAQ del Governo relative alle disposizioni in vigore.

Le altre regioni per ora restano in zona gialla, con coprifuoco dalle 23 alle 5. Da martedì 1 giugno, invece, anche in zona gialla nei bar e nei ristoranti via libera ai clienti all’interno, a pranzo e cena e il caffè si potrà prendere al bancone, sempre rispettando il distanziamento.

Anche la Lombardia ha dati di contagio da coronavirus molto bassi e tra due settimane, quindi in torno al 14 giugno, se tutto dovesse restare com’è oggi potremmo passare in zona bianca.