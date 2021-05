Ubriaca molesta tassisti in stazione a Varese, 34enne arrestata dalla Polizia

La notte scorsa, la Polizia di Stato di Varese ha arrestato una cittadina rumena di 34 anni per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Continuano le serate brave della trentaquattrattenne già protagonista durante la scorsa settimana di episodi molesti nei confronti di gestori e avventori di alcuni bar del centro cittadino.

Per quei fatti la donna era già stata deferita all’autorità giudiziaria e colpita dal provvedimento del DASPO urbano. Nonostante ciò, nella tarda serata di domenica scorsa, forse per colpa dei fumi dell’alcool, si è resa protagonista di un ennesimo episodio di disturbo.

La rumena, infatti, intenzionata a raggiungere un paese della provincia, ha pensato bene di rivolgersi a due tassisti in attesa dei clienti in arrivo alla stazione di Varese, pretendendo di essere accompagnata. Di fronte al rifiuto del tassista, giustificato dal forte stato di ebrezza alcolica, la donna ha preso a calci l’autovettura, danneggiandola in diverse parti. Non doma, si è rivolta ad un altro tassista e, approfittando di un attimo di distrazione dell’uomo, è salita a bordo del taxi. Invitata a scendere si è scagliata contro l’autista cercando di colpirlo con calci e pugni.

All’arrivo di una volante della Polizia di Stato, allertata dai tassisti, la donna ha dato filo da torcere ai due Agenti che sono stati costretti a ricorrere alla manette di sicurezza per contenerne l’aggressività. Accompagnata negli uffici di piazza Libertà, dopo le formalità di rito, è stata tratta in arresto e dovrà rispondere dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.