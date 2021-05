Un’alleanza tra sei scuole per il clima, la Terra e la giustizia sociale

“Conversione ecologica” e “cambiamenti di rotta”per la salvaguardia della casa comune e per la serenità dell’intera umanità: queste le tematiche che gli studenti varesini porteranno alla conferenza “Laudato si’: dal depredare al condividere” .

L’Organizzazione di Volontariato “Il Cantiere della Solidarietà”, in collaborazione con lo Sportello Scuola Volontariato, i Missionari Comboniani, l’Associazione di Milano “Laudato si’: un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale”, ha proposto, dall’anno scolastico 2019-2020, in sei scuole del nostro territorio il progetto “Laudato si’: dal depredare al condividere”

Ogni singolo istituto, partendo dall’analisi della lettera enciclica “Laudato si’ ” di Papa Francesco, ha scelto il percorso, tra quelli proposti, più consono al proprio curriculum scolastico e alle aspettative di ogni singola classe.

Gli studenti esporranno le loro riflessioni nella conferenza dell’11 maggio 2021

Le scuole coinvolte nel progetto sono: Fondazione “Tallachini” Varese, Scuola Primaria “Locatelli” Varese, ISIS”Newton”Varese, Istituto Alberghiero “De Filippi” Varese, ISIS”Facchinetti”Castellanza, Liceo Scientifico”Ferraris”Varese.

A dare inizio alle testimonianze degli studenti saranno i più giovani: i piccoli della Fondazione “Tallachini ” e i bambini della scuola primara “Locatelli” .

Tre relatrici, poi, affronteranno il tema dell’ecologia integrale sotto vari aspetti: armonia con la creazione, fraternità universale, conservazione della natura e della biodiversità, legami tra i vari aspetti.

Luciana Leoni : Direttore editoriale Edizioni RnS e direttore artistico e produttore esecutivo delle produzioni musicali del RnS

Lucia Capuzzi: giornalista di Avvenire, scrittrice Ha lavorato per Tg- Leonardo della RAI.Si occupa di questioni internazionali.Ha vinto il Premio giornalistico internazionale Lucchetta(2014) e il Premio Colombe della Pace dell’Archivio Disarmo(2016)

Daniela Padoan: Scrittrce, saggista, Presidente dell’associazione “Laudato sì:un’alleanza per il clima, la terra e la giustizia sociale” di Milano.

L’evento si terrà in diretta streaming:https://youtu. be / JcKLcDsKy4 l’11 maggio, dalle 8.45 alle 12.30