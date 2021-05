Sono “urgenti” due novità per ragazzi in libreria

Buongiorno lettori grandi e piccoli!

Oggi ho scelto per voi due romanzi per ragazzi. Non me ne vogliano i più piccolini ma questi sono libri urgenti da leggere.

Sibil

Il primo è Sibil di Marco Scardigli. Siamo abituati a leggere saggi storici e romanzi per adulti firmati da questo bravissimo autore, invece per la prima volta si cimenta con un romanzo per ragazzi che ho divorato in poche ore di lettura.

Sibil è una ragazza che nasconde poteri soprannaturali: è in grado di sapere tutto quello che succede nel web. Per questo fa parte di un’unità speciale della Guardia di Finanza formata solo di donne.

Non vi sembra già una trama fantastica? Non vi racconto altro per non rovinare la sorpresa.

Un romanzo dinamico, avventuroso. Scritto some sempre divinamente.

Sibil

di Marco Scardigli

Rizzoli editore – € 19

Ragazzi Selvaggi

Il secondo romanzo non è da meno. Ho potuto consigliarli insieme perché appartengono a due generi letterari diversi tra loro ma sono entrambi capolavori.

Una standing ovation merita Luca Azzolini che con Ragazzi Selvaggi mi ha fatto piangere e ci racconta una storia realmente accaduta quando era piccolo.

Un balzo negli anni Ottanta e corriamo in bicicletta con lui, in mezzo ai campi, per fuggire dai bulli della scuola che non lo lasciano in pace. Né lui, né altri che hanno la sfortuna di essere stati scelti per essere vessati.

Un romanzo sul bullismo da adottare assolutamente in tutte le nostre scuole.

Bravo Luca.