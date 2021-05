A Varese arriva “La notte bianca del lettore”

Si intitola “… e quindi uscimmo a riveder le stelle uscimmo a riveder le stelle. La notte bianca del lettore” l’evento in programma ai Giardini Estensi della città di Varese per il 12 giugno, dalle 11 alle 24 (coprifuoco permettendo).

La foto dalla pagina facebook di Cooperativa Totem.

Un intenso programma che verrà ufficialmente presentato domani mattina, ma che tra i nomi vede il poeta contemporaneo Guido Catalano, Murubunto & Claver Gold e Daniele Aristarco.

“Letture, poesie, osservazioni del cielo stellato. Varese si prepara a un grandissimo evento, omaggio al genio dantesco, nel 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta. E non esiste occasione migliore per far ripartire la cultura, mostrando la sua grande vitalità e tenacia dopo mesi di chiusura forzata, attraverso un programma ricco e originale che celebra l’espressione più alta della cultura italiana. E così come Dante con la sua opera vuol portare al mondo un messaggio di salvezza e di riscatto dalla degenerazione del suo tempo, così la sua celebrazione oggi porta con sè un messaggio di speranza che è presente già dal titolo dell’evento, che riprende il verso di chiusura dell’Inferno dantesco, per poter uscire finalmente a riveder le stelle, superando gli ostacoli

dell’emergenza sanitaria verso un futuro più luminoso e aperto”, si legge sul sito del Comune di Varese in una nota firmata dal Sindaco Davide Galimberti.