Il Varese va alla ricerca del tris sul campo dell’Arconatese

Con due vittorie di fila il Città di Varese ha dato nuove prospettive al proprio campionato, facendo un bello scatto in avanti per la corsa salvezza e soprattutto rialzandosi nel momento più complicato della stagione (tra infortuni, squalifiche e risultati avversi). Il successo di domenica scorsa nel derby contro il Legnano è stato bello per come il match è stato interpretato da Disabato e compagni, importante perché ha ridato certezze e fruttuoso perché ha portato in casa tre punti che riavvicinano la zona tranquilla in vista del finale di stagione.

Non c’è sosta però per i biancorossi, che mercoledì 5 maggio (ore 15) scenderanno in campo al “Battaglia” di Busto Garolfo ospiti dell’Arconatese. Sarà un’altra sfida salvezza da non sbagliare per i ragazzi di mister Ezio Rossi, che alla vigilia della breve trasferta nell’Altomilanese spiega: «Siamo reduci da due vittorie consecutive ma sappiamo che la strada è ancora lunga. Bisogna continuare sul binario delle ultime due partite anche dal punto di vista della concentrazione e dell’attenzione». Il tecnico torinese guarda anche ai prossimi avversari: «Affrontiamo una squadra che propone sempre calcio. Per noi è uno dei cinque scontri diretti che ci aspettano fino alla fine del campionato. Purtroppo saremo ancora contati e giocheremo con sei under: non recuperiamo nessuno e non avremo nemmeno Scampini».

L’Arconatese non gioca una partita di campionato dal 18 aprile, dalla sconfitta 2-0 in casa del Pdhae, che permise ai valdostani di prendersi la vetta della classifica. Con 34 punti in classifica i ragazzi di mister Giovanni Livieri – sulla panchina oroblu dal 2014 – non possono dirsi ancora sicuri e vogliono raggiungere la quota tranquillità il prima possibile. All’andata, nella prima gara del 2021, al “Franco Ossola” la vittoria andò proprio all’Arconatese, che si impose 2-1. Ma questo Varese sembra avere qualcosa di diverso.

