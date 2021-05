A Vedano il momento del dolore e della preghiera

Una veglia in streaming voluta dalla comunità per consentire a tutti di partecipare alla preghiera.

Un gesto di vicinanza per una famiglia cancellata in pochi secondi dalla caduta della cabina sulla funivia del Mottarone che domenica ha lasciato il paese alle porte di Varese senza parole: fino a sera si sperava che nella caduta non fosse coinvolto anche il piccolo Mattia e sua mamma Elisabetta.

C’era solo un nome: Vittorio Zorloni, a Vedano conosciuto perché esperto di impianti elettrici e che aveva in passato un’azienda, ma chi conosceva questa famiglia sapeva anche che era impossibile che i tre non si muovessero tutti assieme. E così è stato.

La preghiera si è tenuta nella serata di lunedì e trasmessa dal portale dell’oratorio.

Ora la tragedia ha riempito di sconforto tanti conoscenti, e i piccoli amici di Matttia che frequentava l’ultimo anno dell’asilo: «I bambini hanno voluto disegnare un grande cuore azzurro visibile dall’esterno, dal cielo, in modo che anche lui possa vederlo», ha spiegato carico di commozione il sindaco Cristiano Citterio.

La città ora attende di sapere la data dei funerali che l’assenza dell’autopsia potrebbe rendere vicini: c’è da stabilire se le esequie potranno tenersi nella chiesa di San Maurizio o se verrà scelta un’altra soluzione per l’ultimo addio a questa famiglia.

Fra gli amici di famiglia degli Zorloni c’è chi ha voluto rendere omaggio alle salme ricomposte all’obitorio di Verbania già nella giornata di ieri.