La comunità di Vedano Olona prega per le vittime della funivia del Mottarone

Questa sera, lunedì 24 maggio, alle 20.45, si pregherà per le vittime della tragedia della funivia del Mottarone nella chiesa parrocchiale di San Maurizio di Vedano Olona.

«Pregheremo insieme per le vittime della tragedia e per i loro familiari – dice il parroco don Daniele Gandini – In modo particolare, come comunità cristiana vedanese, affideremo alla misericordia di Dio Vittorio, Elisabetta e il piccolo Mattia».

Don Gandini ricorda che a causa delle misure anti Covid i posti in chiesa sono limitati ad un massimo di 120 persone.

Per chi non riuscisse ad entrare in chiesa o per chi desidera partecipare alla preghiera da casa è possibile seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Oratorio San Giovanni Bosco.