Si stacca una cabina della funivia Stresa-Mottarone, tredici morti

Grave incidente lungo la linea della funivia Stresa-Alpino Mottarone, intorno alle 12 e 30 di domenica 23 maggio, dove si è staccata una cabina.

Le vittime sono tredici e ci sarebbe un ferito. Sulla cabina precipitata sembra fossero presenti quattordici persone. Due bambini di 5 e 9 anni sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino.

L’incidente sarebbe stato provocato dal distacco di una fune dell’impianto, quasi in vetta (a 100 metri prima dell’ultimo pilone) in uno dei punti più alti, dove la funivia corre più staccata da terra. La funivia partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri.

Tutte chiuse le strade che portano in vetta per permettere ai soccorsi di intervenire più celermente.

La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, spiega una nota, segue da vicino quanto avvenuto a Stresa e ha contattato immediatamente le autorità locali, il Prefetto e i Vigili del Fuoco.

La funivia del Mottarone è stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid. L’impianto collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi.

Chiusa nel 2014 per garantirne una revisione generale, il 13 agosto 2016 è stata inaugurata la riapertura della funivia. Entrò in servizio il 1 agosto 1970.