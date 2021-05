Il cordoglio della politica per la tragedia della funivia sul Mottarone

Molti i messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni e del mondo della politica per la tragedia sul Monte Mottarone, dove è caduta la cabina di una funivia, provocando la morte di almeno 13 persone.

“Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che segue ogni aggiornamento in costante contatto con il ministro Enrico Giovannini, con la Protezione Civile e con le autorità locali.

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sulla sua pagina Facebook scrive: “ono in viaggio verso Stresa. Siamo sconvolti per l’incidente avvenuto oggi sulla funivia del Mottarone. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e preghiamo per i due bambini feriti con ogni speranza possibile nel cuore. È una tragedia enorme che ci toglie il fiato. La Protezione civile regionale è sul posto per aiutare i soccorsi e dare tutto il proprio sostegno”.

Cordoglio anche da parte del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “Una notizia tremenda. Da varesino conosco bene quel bellissimo territorio che, nel tempo, ho spesso frequentato. Attonito per quanto accaduto, esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia alle famiglie delle vittime.Una preghiera per i bambini ricoverati in gravi condizioni”.