Cinque vittime varesine nella tragedia sul Mottarone

Sono cinque le persone di Varese morte nella tragedia sul Mottarone. Si tratta di una coppia di giovani fidanzati e di una intera famiglia di Vedano Olona.

Galleria fotografica Incidente funivia Stresa 4 di 6

Alessandro Merlo aveva 29 anni, la fidanzata, Silvia Malnati, 27 anni. Entrambi erano residenti a Varese, la notizia della loro scomparsa ha colpito l’intera comunità. «Una tragica per cui non ci sono parole», commenta il Sindaco Davide Galimberti (qui l’intero messaggio del sindaco). Silvia è cresciuta nel quartiere San Fermo, poi i due ragazzi erano andati a vivere insieme.

Nel crollo della funicolare, è morta anche una intera famiglia di Vedono Olona: Elisabetta, Vittorio e il piccolo Mattia. Le prime notizie parlavano di un cittadino di Vedano Olona morto tra le lamiere della funivia, poi, nel corso della serata al nome di Vittorio Zorloni, 55 anni, si sono aggiunti quelli della sua compagna Elisabetta Personini e di Mattia di 5 anni, il loro bambino. ««Una tragedia immane», dice il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio (qui il messaggio completo del sindaco).

Tra le altre vittime una bambina di soli due anni. Si chiamava Tom Biran e si trovava sulla funivia con i genitori, di origine israeliana e residenti a Pavia. Deceduti anche altri due coniugi israeliani. Sulla funivia c’erano poi Serena Cosentino, ragazza di 27 anni, di Diamante, da alcuni mesi si era trasferita a Verbania e il fidanzato Mohammadreza Shahaisavandi (23), iraniano. E ancora due coniugi residenti nel Piacentino.

Tra le vittime anche un bambino di 9 anni deceduto all’ospedale Regina Margherita di Torino. Un secondo bambino di 5 anni è ancora ricoverato e versa in gravi condizioni all’ospedale.

L’INCIDENTE

L’incidente è stato provocato dal distacco di una fune dell’impianto, quando la funivia si trovava quasi in vetta (a 100 metri prima dell’ultimo pilone), in uno dei punti più alti, dove la cabina corre più staccata da terra. La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso sono state difficili. Dopo l’impatto a terra la cabina è rotolata fermandosi a ridosso di un albero.

L’impianto di risalita è stato posto sotto sequestro, si indaga per omicidio colposo plurimo.

LE TESTIMONIANZE

“Siamo arrivati in cima al Mottarone in auto verso le 10 e abbiamo fatto una lunga passeggiata. Poi intorno alle 12 ero al telefono con un amico che mi stava raccontando alcune novità delicate quando è caduta la linea telefonica e si è sentito un rumore lontano. Al momento non potevamo immaginare cosa fosse successo. Siamo arrivati in un locale e abbiamo deciso di fermarci a mangiare. È lì che abbiamo scoperta la tragedia che si stava compiendo. Arrivavano notizie che aggiornavano il numero dei morti. Siamo rimasti sconvolti e increduli”.

La funivia del Mottarone è stata riaperta un mese fa, dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid. L’impianto collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi. Partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri.