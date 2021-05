“In quel momento ero con mio figlio in cima al Mottarone “

“Stamattina siamo partiti da Varese per fare una passeggiata in montagna e passare qualche ora insieme. Con mio figlio 25enne non ci vedevamo da un po’ e abbiamo scelto un posto bello in cui si vedesse anche il lago”. M. C. preferisce mantenere l’anonimato, ma ci racconta con calma quello che hanno vissuto perché dopo poche ore quella gita si è trasformata completamente.

QUEL RUMORE LONTANO

“Siamo arrivati in cima al Mottarone in auto verso le 10 e abbiamo fatto una lunga passeggiata. Poi intorno alle 12 ero al telefono con un amico che mi stava raccontando alcune novità delicate quando è caduta la linea telefonica e si è sentito un rumore lontano. Al momento non potevamo immaginare cosa fosse successo. Siamo arrivati in un locale e abbiamo deciso di fermarci a mangiare. È lì che abbiamo scoperta la tragedia che si stava compiendo. Arrivavano notizie che aggiornavano il numero dei morti. Siamo rimasti sconvolti e increduli “.

GLI ELICOTTERI

I soccorsi hanno impiegato un pò ad arrivare perché il punto dove era caduta la cabina era molto impervio. “Dal locale in alto non si vedeva niente, ma hanno cominciato a volteggiare gli elicotteri e intorno alle 14.30 abbiamo iniziato a scendere”.